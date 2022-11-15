Baş ucu ilacına çevirdiğimiz vitaminler için kanser uyarısı
ABD’deki Missouri Üniversitesi tarafından yapılan fareler üzerinde yapılan bir araştırma, yaşlanma karşıtı olarak kullanılan B3 vitamini haplarında bulunan bir besin takviyesinin kanser riskini artırabileceğini buldu.
ABD’deki Missouri Üniversitesi tarafından yapılan fareler üzerinde yapılan bir araştırma, yaşlanma karşıtı olarak kullanılan B3 vitamini haplarında bulunan nikotinamid ribosid maddesinin kanserin beyne yayılma şansını artırabileceğini ortaya koydu.
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B3 vitamininin bir formu olan nikotinamid ribosidin (NR), yaşlanmayı geciktirici etkilerinin yanı sıra yüksek kolesterol ve kan basıncını düşürebildiği iddia ediliyor.
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Ancak Daily Mail’in haberine göre, araştırmalar, bu maddenin meme kanseri riskini artırdığını ve hastalığın beyne yayılmasına neden olduğunu buldu.
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Bu form, vücut tarafından hücrelere enerji vermenin anahtarı olan bir koenzim olan nikotinamid adenin dinükleotide (NAD +) dönüştürülür. Kanser hücreleri de bu enerjiyle beslenir.
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