Bayram sofraları için kritik uyarı! Kurban etini hemen pişirmeyin

“Görünür yağlar ayrılsa dahi kırmızı etin ortalama yağ içeriği yüzde 20’dir. Yağlı etler doymuş yağ ve kolesterol içerikleri yüksek etlerdir. Kurban bayramının geleneksel yemeği haline gelen kavurmanın içine tereyağı veya kuyruk/iç yağı eklemeden, kendi suyunda, kısık ateşte pişirmeli, et kullanılarak yapılan sebze ya da baklagil yemeklerine özellikle katı yağ ilave edilmemeli et kendi yağı ile pişmelidir. Kavurma ve kırmızı et öğle öğününde tüketilmeli, akşam öğününde ise sebze, kuru baklagil gibi posa içeriği yüksek yemekler tercih edilmeli, etlerin yanında rafine edilmiş pilav/makarna yerine bulgur/esmer pirinç; asitli/gazlı içecekler yerine ayran/yoğurt/cacık tüketilmesi de daha sağlıklı olur. Günlük tüketilmesi gereken su miktarının 2-2.5 lt olması gerekir. Bayram ziyaretlerinde; meyve suları yerine açık çay/bitki çayları; hamur ve şerbetli tatlılar/çikolata yerine sütlü tatlılar/meyveler tercih edilmeli.”