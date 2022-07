Bayram sofraları için kritik uyarı! Kurban etini hemen pişirmeyin

“KAVURMA VE KIRMIZI ET ÖĞLE ÖĞÜNÜNDE TÜKETİLMELİ”

Kırmızı etin iyi kalite hayvansal protein olmasının yanı sıra B12, B6, B1 ve A vitaminleri ile demir, çinko, fosfor, magnezyum minerallerini içerdiğini fakat C ve E vitaminlerini içermediğini kaydeden Ay, bu nedenle etlerin yanında C vitamininden zengin sebze/salata/ taze sıkılmış meyve sularının tüketilmesinin önemli olduğunu söyledi. Dyt. Uzman Elif Sena Ay, bu sebzelerde bulunan C vitamininin, demirin emilimini artırdığını belirterek, bayram beslenmesiyle ilgili aşağıdaki önerilerde bulundu: