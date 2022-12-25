Belgeler sızdırıldı: Çin'de 20 günde 250 milyon vaka!
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs başladığı yerde hala etkisini sürdürürken vaka sayılarıyla ilgili yeni belgeler sızdırıldı.
Bloomberg ve Financial Times'ın haberlerine göre çin'de Aralık ayının ilk 20 gününde yaklaşık 250 milyon vaka görüldü
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Yalnızca geçen haftaiçi, günlük vaka sayısı ortalama 37 milyonu buldu.
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Habere göre bu veriler Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yaptığı bir toplantıdan sızdı.
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Resmi olarak açıklanan verilere göreyse 20 günde yalnızca 60 bin civarında vaka kaydedildi.
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