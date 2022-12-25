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  4. Belgeler sızdırıldı: Çin'de 20 günde 250 milyon vaka!

Belgeler sızdırıldı: Çin'de 20 günde 250 milyon vaka!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs başladığı yerde hala etkisini sürdürürken vaka sayılarıyla ilgili yeni belgeler sızdırıldı.

Belgeler sızdırıldı: Çin'de 20 günde 250 milyon vaka! - Resim: 1

Bloomberg ve Financial Times'ın haberlerine göre çin'de Aralık ayının ilk 20 gününde yaklaşık 250 milyon vaka görüldü

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Belgeler sızdırıldı: Çin'de 20 günde 250 milyon vaka! - Resim: 2

Yalnızca geçen haftaiçi, günlük vaka sayısı ortalama 37 milyonu buldu.

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Belgeler sızdırıldı: Çin'de 20 günde 250 milyon vaka! - Resim: 3

Habere göre bu veriler Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yaptığı bir toplantıdan sızdı.

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Belgeler sızdırıldı: Çin'de 20 günde 250 milyon vaka! - Resim: 4

Resmi olarak açıklanan verilere göreyse 20 günde yalnızca 60 bin civarında vaka kaydedildi.

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