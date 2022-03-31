Bildiklerinizi unutun! İşte 6 soruda çağımızın salgını obezite!

Obezitenin günümüzde gerek çocuklarda gerekse yetişkinlerde kalpten diyabete, inmeden kansere dek bir çok hastalığa neden olabildiğini, bu nedenle mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Bilgi Baca, obezite cerrahisinin multidisipliner yaklaşımla ve obezite cerrahisine uygun adaylara yapılması durumunda çok başarılı sonuçlar alınabildiğini söylüyor. Toplumda doğru sanılan bazı yanlış bilgilerin ise tedavinin gecikmesine ya da olumsuz sonuçlara neden olabildiğine dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca, obezite hakkında doğru sanılan 8 yanlışı ve obezite cerrahisine uygun kriterleri 6 soruluk test ile anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.