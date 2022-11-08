Bilim dünyasını ikiye bölen araştırma: Cinsel organı küçülten yiyecekler açıklandı
ABD'de yapılan bir araştırmada, cinsel organı küçülten ve büyüten yiyeceklerin listesi çıkarıldı. Söz konusu araştırma, bilim dünyasını ikiye böldü.
Amerika Birleşik Devletleri'nde üroloji doktoru olarak görev yapan Dr. Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen bir çalışmanın sonuçları, Journal of Urology'de yayınlandı. Araştırma sonuçları, tartışmaları da beraberinde getirdi.
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Araştırma kapsamında Dr. Rena Malik ve ekibi, cinsel organı küçülten yiyecekleri listeledi.
Söz konusu listede şu besinler yer aldı: Soda
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Şarküteri etleri
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Soya
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