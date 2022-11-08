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Bilim dünyasını ikiye bölen araştırma: Cinsel organı küçülten yiyecekler açıklandı

ABD'de yapılan bir araştırmada, cinsel organı küçülten ve büyüten yiyeceklerin listesi çıkarıldı. Söz konusu araştırma, bilim dünyasını ikiye böldü.

Bilim dünyasını ikiye bölen araştırma: Cinsel organı küçülten yiyecekler açıklandı - Resim: 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde üroloji doktoru olarak görev yapan Dr. Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen bir çalışmanın sonuçları, Journal of Urology'de yayınlandı. Araştırma sonuçları, tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Bilim dünyasını ikiye bölen araştırma: Cinsel organı küçülten yiyecekler açıklandı - Resim: 2

Araştırma kapsamında Dr. Rena Malik ve ekibi, cinsel organı küçülten yiyecekleri listeledi.

Söz konusu listede şu besinler yer aldı: Soda

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Bilim dünyasını ikiye bölen araştırma: Cinsel organı küçülten yiyecekler açıklandı - Resim: 3

Şarküteri etleri

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Bilim dünyasını ikiye bölen araştırma: Cinsel organı küçülten yiyecekler açıklandı - Resim: 4

Soya

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