Bilim insanları alkol tüketiminin ömrü ne kadar kısalttığını açıkladı

Neurology dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada araştırmacılar, haftada sekiz veya daha fazla içki içen ağır içicilerin içmeyenlere göre ortalama ’13 yıl daha erken’ öldüğünü belirledi. Geçmişte ağır içici olanlardaysa daha fazla bilişsel gerileme ve beyin hasarı tespit edildi.