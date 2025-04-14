Bilim insanları alkol tüketiminin ömrü ne kadar kısalttığını açıkladı
Bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışmaya göre, haftada sekiz veya daha fazla içki içen kişiler içmeyenlere göre 13 yıl az yaşıyor.
Neurology dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada araştırmacılar, haftada sekiz veya daha fazla içki içen ağır içicilerin içmeyenlere göre ortalama ’13 yıl daha erken’ öldüğünü belirledi. Geçmişte ağır içici olanlardaysa daha fazla bilişsel gerileme ve beyin hasarı tespit edildi.
Diken'de yer alan habere göre, Brezilya’daki Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden çalışmanın yazarı Alberto Fernando Oliveira Justo “Aşırı içki tüketimi, artan sağlık sorunları ve ölümle bağlantılı önemli bir küresel sağlık sorunu” dedi.
İçki içmek beyni nasıl etkiliyor?
Araştırmacılar ortalama ölüm yaşı 75 olarak belirlenin 1781 kişinin beynini inceledi. Ağır içicilerin ve eski ağır içicilerin Alzheimer’a yakalanma riski sırasıyla yüzde 41 ve yüzde 31 daha yüksek çıktı.
Beyin sağlığını etkileyebilecek yaşlanma, sigara ve fiziksel aktivite azlığı gibi diğer faktörler hesaba katıldığında, araştırmacılar, ağır içicilerin hiç içmeyenlere kıyasla vasküler beyin lezyonlarına maruz kalma olasılığını yüzde 133 daha yüksek tespit etti.