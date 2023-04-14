Bilim insanları hastalıkları engelleyen ''süper gıda''yı açıkladı
ABD'de yapılan bir araştırmada, brokolinin bir faydası daha keşfedildi. Bilim insanları bağırsak hücrelerini hastalıklara karşı koruduğunu söyledikleri brokolinin ''süper gıda'' olduğunu tespit etti.
ABD'nin Pensilvanya Eyalet Üniversitesi araştırmacılarına göre, brokolinin "süper gıda" olduğu kanıtlandı.
Bilim insanları, içerdiği vitamin ve mineraller sebebiyle birçok faydası bilinen brokolinin, ince bağırsağı koruduğunu tespit etti.
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Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda, günlük diyetinin yüzde 15'i brokoliden oluşan deneklerin bağırsak hücreleri mercek altına alındı.
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Brokolinin ince bağırsak hücrelerindeki "aril hidrokarbon reseptörlerine" bağlanarak bu hücreleri güçlendirdiği tespit edildi. Bu durumun, birçok bağırsak hastalığına karşı koruma sağladığı belirtiliyor.
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Turpgillerde yer alan bazı maddelerin, DNA hasarından hücreleri koruyabildikleri, virüs, bakteri ve iltihapa karşıda koruyucu özellik taşıdığı biliniyor.
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