Bilim insanları hayatınızı tümüyle değiştirecek formülü açıkladı
Gece boyunca rahat uyku gündüzün de iyi geçmesini sağlıyor. Hepimizin sorunu olan uykusuzluk için 5 temel faktör ve 9 besini sizlerle paylaşıyoruz…
Süresinden bağımsız olarak dinlendirici ve onarıcı olmayan uyku, kalitesiz uyku olarak adlandırılıyor. Uyku kalitesini artırmak için ise birçok faktör bulunuyor. Kaliteli uyku, gün boyunca sahip olacağınız enerjiyi sağlayan en önemli faktörlerden biridir. Kaliteli uyku, vücudu yenileyen uykudur. Sabah gerçek bir iyileşme izlenimi vererek uyanma durumu olmalıdır.
Yorgun uyanırsanız, 7 ila 9 saat uyumuş olsanız bile uykunuz onarıcı değil demektir. Uyku kalitenizi yükseltmeniz gerekir. Burada süre durumu önemli değildir, önemli olan uykunun onarıcı olmasıdır, çünkü gece boyunca vücut kendini temizler, yeniler ve kendini toparlar. İyi bir gece uykusunun faydaları bilinse de, çok az insan kaliteli uyku alabiliyor. Yaşam tarzı, sadece uykunun süresini değil, aynı zamanda kalitesini de etkiler.
İşte kaliteli bir uyku için dikkat edilmesi gereken 5 temel faktör ve Uykudan önce kaçınmanız gereken 9 besin...
-Melatonin üretimi
-Akşam yemeği
-Stres