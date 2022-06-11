Bilim insanları hayatınızı tümüyle değiştirecek formülü açıkladı

Yorgun uyanırsanız, 7 ila 9 saat uyumuş olsanız bile uykunuz onarıcı değil demektir. Uyku kalitenizi yükseltmeniz gerekir. Burada süre durumu önemli değildir, önemli olan uykunun onarıcı olmasıdır, çünkü gece boyunca vücut kendini temizler, yeniler ve kendini toparlar. İyi bir gece uykusunun faydaları bilinse de, çok az insan kaliteli uyku alabiliyor. Yaşam tarzı, sadece uykunun süresini değil, aynı zamanda kalitesini de etkiler.

İşte kaliteli bir uyku için dikkat edilmesi gereken 5 temel faktör ve Uykudan önce kaçınmanız gereken 9 besin...