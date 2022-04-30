Bilim insanları kanıtladı! İşte sprem kalitesini bozan yiyecekler

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild bugün dikkat çekici bir araştırma ve röportaj yayınladı. Mannheim Üniversitesi Tıp Merkezi’nde görevli profesör Berthold Hocher’in önderliğindeki bir araştırma grubunun yaptığı inceleme sonucunu ve açıklamalarını yayınlayan Bild, bazı gıdaların sperme zarar verdiğini ve dolayısıyla kişilerin torunlarının da sağlığını olumsuz etkilediğini aktardı.