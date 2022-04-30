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Bilim insanları kanıtladı! İşte sprem kalitesini bozan yiyecekler

Alman ve Çinli bilim insanları sperm kalitesinin uzun vadede iki nesil sonrasını bile etkileyebileceğini açıklayarak belli gıdalardan uzak durulması gerektiğini açıkladı.

Bilim insanları kanıtladı! İşte sprem kalitesini bozan yiyecekler - Resim: 1

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild bugün dikkat çekici bir araştırma ve röportaj yayınladı. Mannheim Üniversitesi Tıp Merkezi’nde görevli profesör Berthold Hocher’in önderliğindeki bir araştırma grubunun yaptığı inceleme sonucunu ve açıklamalarını yayınlayan Bild, bazı gıdaların sperme zarar verdiğini ve dolayısıyla kişilerin torunlarının da sağlığını olumsuz etkilediğini aktardı.

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Bilim insanları kanıtladı! İşte sprem kalitesini bozan yiyecekler - Resim: 2

Mannheim Üniversitesi Tıp Merkezi’nde görevli Profesör Berthold Hocher gazeteye konuştu.

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Bilim insanları kanıtladı! İşte sprem kalitesini bozan yiyecekler - Resim: 3

 Hocher, “Çocuğun baba tarafının yüksek yağ, tuz ve karbonhidratlar tüketmesinin çocukta ağır böbrek rahatsızlıklarına sebep olduğu belirlendi. Bu zamana kadar çocuğun anne tarafından bu tür rahatsızlıkların aktarıldığı düşünülüyordu fakat ilk kez baba tarafından da hastalıkların en az 2 nesil aktarıldığı kayıtlara geçti” dedi.

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Bilim insanları kanıtladı! İşte sprem kalitesini bozan yiyecekler - Resim: 4

Çin’de bulunan üniversitelerle yapılan araştırma sonuçlarını paylaşan Hocher, “Sağlıksız beslenmenin sperm kalitesine etkisi ve oradan da metabolizma ve böbrek rahatsızlıklarını iki nesil sonraya aktardığı belirlendi. Böbrek rahatsızlıkları sonraki nesle aktarılırken, ikinci nesilde de etkisinin olduğu görüldü” dedi.

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