Bilim insanları keşfetti! İşte erken yaşlandıran o mineral
Selenyum, hakkında az konuşulan fakat bedensel süreçlerde yer alan oldukça önemli bir mineral. Bu elementi vücudumuz kendisi üretemediği için dışarıdan alması gerekiyor.
Selenyum, vücuttaki zararlı serbest radikallerle savaşarak kişinin yaşına bağlı bir yaşam sürmesini sağlar. Fakat selenyum eksikliği, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olması ile birlikte serbest radikallerle savaşma yeteneğinde eksiklik meydana getirir. Bu nedenle beden yaşınız, normal yaşınıza oranla daha yaşlı çıkabilir ve yaşlılık etkileri ile daha erken yıllarda mücadele etmek zorunda bırakabilir.
Selenyum, endokrin, bağışıklık ve kardiyovasküler sistemlerinde önemli rol oynar. Üstelik metabolizmadaki birçok işlevin yerine getirilmesini sağlayan tiroid bezlerinde de yüksek miktarlarda bulunuyor. Hatta tiroid hormonları dönüştüren enzimler, selenyumlara bağlı olarak çalışır.
Selenyum DNA sentezinde bile yer alan önemli bir mineral. Hatta üremeden enfeksiyonlara karşı korumaya kadar vücuttaki birçok işlevde yer alır. Vücudun ihtiyacı olan selenyum miktarı, kişiye göre değişiklik gösterir. 14 yaşın üzerindeki kişiler için günde 55 mikrogram olsa da hamileler ve emziren kadınlar için bu miktar, 70 mikrograma kadar yükselir.
SELENYUM EKSİKLİĞİ NEDİR?
Selenyum, bazı coğrafi bölgelerde yüksekken diğerlerinde düşüktür. Bunun sebebi ise yenilen yiyeceğin selenyum içeriğini yetiştiği toprak yoluyla almasıdır. Toprakta bulunan bu mineralin ne kadar yüksek olduğuna göre yeterlilik düzeyi belirlenir.