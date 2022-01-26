Bilim insanları keşfetti! İşte erken yaşlandıran o mineral

Selenyum DNA sentezinde bile yer alan önemli bir mineral. Hatta üremeden enfeksiyonlara karşı korumaya kadar vücuttaki birçok işlevde yer alır. Vücudun ihtiyacı olan selenyum miktarı, kişiye göre değişiklik gösterir. 14 yaşın üzerindeki kişiler için günde 55 mikrogram olsa da hamileler ve emziren kadınlar için bu miktar, 70 mikrograma kadar yükselir.