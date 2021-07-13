  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Sağlık
  4. Bilim insanları o kadının peşinde: Koronavirüsün sırrı çözülebilir

Bilim insanları o kadının peşinde: Koronavirüsün sırrı çözülebilir

Bilim insanları, tüm dünyada 4 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün kökenini araştırmaya devam ediyor.

KASIM 2019'DA BOĞAZ AĞRISI VE CİLT LEZYONLARI ŞİKAYETİ BİLDİRDİ
Covid-19'un kökenlerini inceleyen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki bir ekip, dikkatlerini gizemli bir İtalyan kadının vakasına çevirdi. 25 yaşındaki hasta, Çin'in Wuhan şehrinde Covid-19'un tespit edilmesinden bir ay önce, Kasım 2019'da boğaz ağrısı ve cilt lezyonları şikayetiyle Milano'daki bir hastaneyi ziyaret etti.

1 / 10

DERİ NUMUNESİNDE CORONA VİRÜS BULUNDU
Bu yılın Ocak ayında yayınlanan araştırma, kadın tarafından bırakılan bir deri örneğinde altı aydan fazla bir süre sonra test edildiğinde corona virüs izlerine rastlandığını buldu.

2 / 10

Bilim insanları, söz konusu kadının vakasının, Wuhan'ın Huanan deniz ürünleri pazarında Aralık 2019'da ilk Covid-19 vakasının görülmesinden çok daha önce virüsün başka ülkelerde dolaştığını gösterdiğini söyledi. Ayrıca kadının vakasının incelenmesinin  salgının işleyişinin ortaya çıkması için önemli olduğu belirtildi. 

3 / 10

Ancak, araştırmacıların önündeki tek engel, kadının kimliğinin kimse tarafından bilinmemesi. 

4 / 10