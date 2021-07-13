Bilim insanları o kadının peşinde: Koronavirüsün sırrı çözülebilir

KASIM 2019'DA BOĞAZ AĞRISI VE CİLT LEZYONLARI ŞİKAYETİ BİLDİRDİ

Covid-19'un kökenlerini inceleyen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki bir ekip, dikkatlerini gizemli bir İtalyan kadının vakasına çevirdi. 25 yaşındaki hasta, Çin'in Wuhan şehrinde Covid-19'un tespit edilmesinden bir ay önce, Kasım 2019'da boğaz ağrısı ve cilt lezyonları şikayetiyle Milano'daki bir hastaneyi ziyaret etti.