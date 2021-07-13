Bilim insanları o kadının peşinde: Koronavirüsün sırrı çözülebilir
Bilim insanları, tüm dünyada 4 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün kökenini araştırmaya devam ediyor.
KASIM 2019'DA BOĞAZ AĞRISI VE CİLT LEZYONLARI ŞİKAYETİ BİLDİRDİ
Covid-19'un kökenlerini inceleyen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki bir ekip, dikkatlerini gizemli bir İtalyan kadının vakasına çevirdi. 25 yaşındaki hasta, Çin'in Wuhan şehrinde Covid-19'un tespit edilmesinden bir ay önce, Kasım 2019'da boğaz ağrısı ve cilt lezyonları şikayetiyle Milano'daki bir hastaneyi ziyaret etti.
DERİ NUMUNESİNDE CORONA VİRÜS BULUNDU
Bu yılın Ocak ayında yayınlanan araştırma, kadın tarafından bırakılan bir deri örneğinde altı aydan fazla bir süre sonra test edildiğinde corona virüs izlerine rastlandığını buldu.
Bilim insanları, söz konusu kadının vakasının, Wuhan'ın Huanan deniz ürünleri pazarında Aralık 2019'da ilk Covid-19 vakasının görülmesinden çok daha önce virüsün başka ülkelerde dolaştığını gösterdiğini söyledi. Ayrıca kadının vakasının incelenmesinin salgının işleyişinin ortaya çıkması için önemli olduğu belirtildi.
Ancak, araştırmacıların önündeki tek engel, kadının kimliğinin kimse tarafından bilinmemesi.