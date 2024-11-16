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  4. Bilim insanlarından insan kanıyla çığır açan tedavi yöntemi

Bilim insanlarından insan kanıyla çığır açan tedavi yöntemi

İngiltere'de bulunan Nottingham Üniversitesi'nde bilim insanları insan kanı kullanarak kemik onarımının mümkün olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanlarından insan kanıyla çığır açan tedavi yöntemi - Resim: 1

İngiltere'de bulunan Nottingham Üniversitesi araştırmacıları, yaralanmalara ve hastalıklarla savaşmak için kan kullanarak kemik onarımında süper güce dönüştürmeyi başardı.

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Bilim insanlarından insan kanıyla çığır açan tedavi yöntemi - Resim: 2

Bilim insanları hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde, hayvanların kanlarını kullanarak hayvan kemiklerini etkili bir şekilde onarmanın yolunu buldular.

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Bilim insanlarından insan kanıyla çığır açan tedavi yöntemi - Resim: 3

Vücudun kendi kendini onarma yeteneğinden ilham alan uzmanlar, kanın yenilenme gücünden yararlanmanın yolunu buldu ve yarattıkları madde ile kanın hasarlı kemiklerin onarma potansiyelini açığa çıkardı.

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Bilim insanlarından insan kanıyla çığır açan tedavi yöntemi - Resim: 4

Biyolojiyi yeniden yaratmak yerine işbirliği yaptıklarını açıklayan uzmanlar, insan vücudunda kesik ve sıyrık gibi küçük yaralanmaları onarmada inanılmaz derecede etkili bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu.

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