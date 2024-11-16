Bilim insanlarından insan kanıyla çığır açan tedavi yöntemi
İngiltere'de bulunan Nottingham Üniversitesi'nde bilim insanları insan kanı kullanarak kemik onarımının mümkün olduğunu ortaya koydu.
İngiltere'de bulunan Nottingham Üniversitesi araştırmacıları, yaralanmalara ve hastalıklarla savaşmak için kan kullanarak kemik onarımında süper güce dönüştürmeyi başardı.
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Bilim insanları hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde, hayvanların kanlarını kullanarak hayvan kemiklerini etkili bir şekilde onarmanın yolunu buldular.
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Vücudun kendi kendini onarma yeteneğinden ilham alan uzmanlar, kanın yenilenme gücünden yararlanmanın yolunu buldu ve yarattıkları madde ile kanın hasarlı kemiklerin onarma potansiyelini açığa çıkardı.
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Biyolojiyi yeniden yaratmak yerine işbirliği yaptıklarını açıklayan uzmanlar, insan vücudunda kesik ve sıyrık gibi küçük yaralanmaları onarmada inanılmaz derecede etkili bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu.
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