Bilimsel araştırma: Tatlandırıcı kullanmak kanseri tetikliyor
Fransa'da 103 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, tatlandırıcı kullanan kişilerin, kullanmayanlara göre kanser olma ihtimallerinin yüzde 13 daha fazla olduğu belirlendi.
Fransa’da 103 bina kişi üzerinde yapay tatlandırıcıların insan sağlığı üzerindeki etkileri incelendi.
Araştırmada, yapay tatlandırıcı tüketmenin kanser geliştirme riskini artırabileceği belirtildi.
2009-2021 arasında 100 binden fazla kişinin verilerini analiz eden bilim insanları, tatlandırıcılarda bulunan aspartam ve asesülfam potasyumun daha yüksek kanser riski oluşturduğunu söyledi.
Şeker nedeniyle kilo alımını önlemek amacıyla milyonlarca kişi tarafından kullanıldığı belirtilen yapay tatlandırıcıların etkisi, sigara, kötü beslenme, yaş ve fiziksel aktivite gibi diğer değişkenlerle karşılaştırarak incelendi.
Fransa'nın INSERM enstitüsünde araştırma direktörü ve çalışmanın koordinatörü Mathilde Touvier, verdiği demeçte, fazla miktarda tatlandırıcı tüketen katılımcılarda tüketmeyenlere kıyasla kanser riskinin yüzde 13 daha fazla olduğunu vurguladı.
103 bin katılımcının yüzde 79'u kadındı ve yüzde 37'si yapay tatlandırıcılar tüketti.