  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Sağlık
  4. BioNTech aşısı için korkutan iddia

BioNTech aşısı için korkutan iddia

Pfizer ve BioNTech'in Covid-19 aşısının güncellenmiş versiyonunun bazı yaşlılarda beyin felcine neden olabileceği iddia edildi.

BioNTech aşısı için korkutan iddia - Resim: 1

Pfizer ve BioNTech şirketlerinin birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısının güncellenmiş versiyonunun bazı yaşlılarda beyin felcine yol açabileceği belirtildi.

1 / 7
BioNTech aşısı için korkutan iddia - Resim: 2

Uyarı Amerikan Hastalıkla Mücadele ve Engelleme Merkezi (CDC) ile Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)'den geldi.

2 / 7
BioNTech aşısı için korkutan iddia - Resim: 3

Yapılan incelemeler sonucu 65 yaş ve üzeri kişilerin Pfizer/BioNTech'in güncellenmiş aşısını yaptırdıktan 21 gün sonra damar tıkanıklığına dayalı felç olabileceği tespit edildi.

3 / 7
BioNTech aşısı için korkutan iddia - Resim: 4

Daha fazla araştırma istendi
Ancak daha büyük kapsamlı çalışmalarda ve diğer ülkelerin veri tabanı incelemesinde böyle bir uyarının çıkmadığı ve konunun daha fazla araştırılması gerektiği kaydedildi.

4 / 7