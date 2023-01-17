BioNTech aşısı için korkutan iddia
Pfizer ve BioNTech'in Covid-19 aşısının güncellenmiş versiyonunun bazı yaşlılarda beyin felcine neden olabileceği iddia edildi.
Pfizer ve BioNTech şirketlerinin birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısının güncellenmiş versiyonunun bazı yaşlılarda beyin felcine yol açabileceği belirtildi.
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Uyarı Amerikan Hastalıkla Mücadele ve Engelleme Merkezi (CDC) ile Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)'den geldi.
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Yapılan incelemeler sonucu 65 yaş ve üzeri kişilerin Pfizer/BioNTech'in güncellenmiş aşısını yaptırdıktan 21 gün sonra damar tıkanıklığına dayalı felç olabileceği tespit edildi.
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Daha fazla araştırma istendi
Ancak daha büyük kapsamlı çalışmalarda ve diğer ülkelerin veri tabanı incelemesinde böyle bir uyarının çıkmadığı ve konunun daha fazla araştırılması gerektiği kaydedildi.
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