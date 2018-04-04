Bir annenin zaferi! Rett sendromlu kızı için verdiği savaşı kazandı
Bir anne Rett sendromlu kızı için verdiği savaşı kazandı
Anne Natalie Weaver, CNN'e verdiği röportajda çocuğunun bugüne kadar 22 ameliyat geçirdiğini, beslenme tüpüne ve kolostomi (kalın bağırsağın bir ameliyat ile karın ön duvarına bağlanması) çantasına bağlı olduğunu söyledi. Anne Natalie Weaver, kızının mükemmel olduğunu düşünüyor. Diğer yandan sosyal medyanın arkasına sığınan bazı kullanıcılar Sophia için ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Acımasız tweet'ler karşısında anne de kızını korumak için uğraş veriyor.
'ÇOCUĞUMU ÖLDÜRMEMİ SÖYLEDİLER'
İnternette kendisine ve çocuğuna yapılan hakaretlere alışkın olan anne, "İnsanlar incitmek için ellerinden geleni yapıyor. Bana çocuğumu öldürmemi ve onu sefaletten kurtarmamı söylüyorlar" diyor. Ancak kürtajı öven bir paylaşım Natalie Weaver için artık son noktaydı. Anne, Rett sendromlu kızının fotoğrafını kullanarak kürtajı öven tweet'i şikayet etti. Birkaç kez Twitter hesabını şikayet etmesine rağmen aynı mesajın halen orada olduğunu görmek anneyi sinirlendirdi.
HAREKET BAŞLATTI, TWITTER ÖZÜR DİLEDİ
Aktivist anne yaşananlardan sonra medyanın gücünü kullanarak bir hareket başlattı. İnsanlara hakaret dolu tweet'i rapor etmelerini istedi. Hatta yerel bir haber merkezine hikayesini anlattı. Yaşananların ardından Natalie Weaver'a Twitter yetkililerinden özür mesajı geldi, şikayet edilen tweet silindi ve hesap da askıya alındı.
Twitter, artık engelli kişilere karşı kırıcı, tehditkar ve nefret içerikli söylemlerin de yasaklar arasına girdiği açıkladı. Twitter'ın sakıncalı tweet'leri şikayet etmek için kullanılan raporlama sayfasına eklenen "engel" seçeneği de tıpkı dil, din, ırk, cinsiyet ve yönelim gibi daha önceden doğrudan hedef alınması yasaklanan kategoriler arasında yer aldı.