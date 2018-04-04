Bir annenin zaferi! Rett sendromlu kızı için verdiği savaşı kazandı

'ÇOCUĞUMU ÖLDÜRMEMİ SÖYLEDİLER'



İnternette kendisine ve çocuğuna yapılan hakaretlere alışkın olan anne, "İnsanlar incitmek için ellerinden geleni yapıyor. Bana çocuğumu öldürmemi ve onu sefaletten kurtarmamı söylüyorlar" diyor. Ancak kürtajı öven bir paylaşım Natalie Weaver için artık son noktaydı. Anne, Rett sendromlu kızının fotoğrafını kullanarak kürtajı öven tweet'i şikayet etti. Birkaç kez Twitter hesabını şikayet etmesine rağmen aynı mesajın halen orada olduğunu görmek anneyi sinirlendirdi.

