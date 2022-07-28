Bir bu eksikti! ''Bir ilk'' diyerek duyurdular: Şimdi de ölümcül bakteri...
ABD Mississippi'nin Körfez Kıyısı'nda ilk kez ölümcül bir bakteri bulunduğunu duyurdu.
Omicron'un alt varyantlarından BA.5 Koronavirüs vakalarının yaz aylarında artmasına neden olurken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Maymun çiçeği hastalığı için de 'Acil durum' ilan etti. Dünyada iki hastalıkla ilgili endişeler artarak devam ederken ABD'den herkesi korkutan bir haber daha geldi.
ABD'DE BİR İLK: ÖLÜMCÜL BAKTERİ BULUNDU
ABD Hastalık önleme ve Kontrol merkezleri (CDC), Mississippi'nin Körfez Kıyısı'nın toprağında ve suyunda ölümcül bir bakteri bulunduğunu duyurdu. CDC virüsün ABD'de ilk kez bulunduğuna dikkat çekti ve söz konusu bakterinin melioidosis hastalığına neden olabileceğini belirtti.
'Burkholderia pseudomallei' bakterisi /AP
ATEŞ, EKLEM AĞRISI, BAŞ AĞRISI...
Melioidosis, 'Burkholderia pseudomallei' adlı bir bakteri türünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Kemirgenlerin yanı sıra sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlarda da görülebilir. İnsandan insana nadir olarak bulaşsa da sonucu ölümcül olabilir. CDC hastalığın "ateş, eklem ağrısı ve baş ağrısı" gibi bir dizi semptoma neden olduğunu ve bazı durumlarda zatürre, enfeksiyon gibi daha ciddi durumlara yol açabileceğini belirtti.