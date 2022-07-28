Bir bu eksikti! ''Bir ilk'' diyerek duyurdular: Şimdi de ölümcül bakteri...

ATEŞ, EKLEM AĞRISI, BAŞ AĞRISI...



Melioidosis, 'Burkholderia pseudomallei' adlı bir bakteri türünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Kemirgenlerin yanı sıra sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlarda da görülebilir. İnsandan insana nadir olarak bulaşsa da sonucu ölümcül olabilir. CDC hastalığın "ateş, eklem ağrısı ve baş ağrısı" gibi bir dizi semptoma neden olduğunu ve bazı durumlarda zatürre, enfeksiyon gibi daha ciddi durumlara yol açabileceğini belirtti.