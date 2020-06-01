Bir damlası bile kanserle savaşması için yetiyor!
Kanser günümüzün en önemli hastalıklardan biri haline geldi. Önemli olan vücudumuzun gönderdiği belirtileri dikkate alarak önceden tedbir almak olacaktır. Peki kansere karşı nasıl beslenmeliyiz? Kansere karşı önlem almak için hangi besinlerden yararlanmalıyız? Günümüzde birçok besin kansere karşı savaş açsa da bu etkisi kanıtlanmış olan besinin bir damlası bile kanser hücreleriyle...
Arı sütü, hem üretiminin zahmetli olması hem de mucize etkilerinden dolayı dünyanın en pahalı sütlerinden biridir. Üretim koşullarının zorluğu nedeniyle ülkemizde yılda sadece 50 kg kadar üretilen arı sütünün kilosu ortalama 15-20 bin civarında. Dünya genelinde ise en çok Japonya'da arı sütü üretiliyor.
ARI SÜTÜ NASIL ELDE EDİLİYOR? Arı sütü, genç bal arılarının salgı bezlerinde üretilir ve Kraliçe arı hayatı boyunca arı sütü ile beslenir. Bu nedenle kraliçe arının ömrü 5-6 yıldır.
ARI SÜTÜNÜN İÇERİĞİNDE NE VAR? %66'sı sudan, %14,5'i karbonhidrattan, %4,5'i lipidden ve %13'ü aminoasitten oluşuyor. B1, B2, B3, B12, biotin, inositol, asetilkolin, folik asit, A, C, D, E vitaminleri, bazı mineraller, enzimler, hormonlar, antibakteriyel ve antibiyotik bileşenleri içeriyor.