Bir estetik mağduru daha... Hem 200 bin TL'sinden oldu hem de...

Estetik yaptırdığı günden yaşadığı süreci ve yüzünün çeşitli yerlerinde kalıcı izler kaldığı ileri süren A.M., "8. ayda ben güzellik merkezinden ip askı yaptırmak için bir tavsiye doktor istedim. Ben başka şehirden çıkıp Antalya'ya gittim. İp askı, dudağımın kenarına ve çeneme dolgu yaptırdım. Burnumu küçültmek için işlem yaptırdım. Yaptırmış olduğum ip askılar ve işlemler bana 220 bin TL'ye mal oldu. 3 gün sonra yaptıkları dudak dolgum kaydı. 1 hafta sonra yüzümde topak topak lekeler ve sertlik oluşmaya başladı. Ben bu kliniği yazdım. Dedim ki dolgularınız kaydı. Suratımda sertleşmeler, sızlamalar, Şunlar bunlar var dediğimde bana söyledikleri kelime 'Yaptığımız dolgular kaymıştır, gelin bir daha ip askı yapalım' oldu. Ben bir daha onlara güvenip, onların elinin altına yatamayacağımı söyledim. 4 ay sonra da ip askılar düştü. Mağduriyetimin giderilmesini söylememe rağmen 'Dava açın kabul etmiyoruz, bizim hatamız değil' dediler ve ben dosyayı avukatıma verdim. 220 bin TL kredi çekip ben bu işlemi yaptırdım. Ben mağdur oldum. Mağduriyetim ise karşılanmıyor. Kimse mağdur olmasın. Bundan kaynaklı yüksek miktarlarda paralar alıp da vadettikleri yüzleri gerçekleştirmiyorlar. Bana ip askılar en aşağı 2 en fazla 3 yıl gideceğini söylediler. Ama 4 ay sonra düştü. Vadettikleri yüzü ve günleri asla kullanmadım. Kimse kandırılmasın. Ben davamı açtım, sonuna kadar da davamın peşinden gideceğim" dedi.