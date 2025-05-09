Bitmek bilmeyen grip ve nezlenin nedeni de çözümü de belli oldu...

Riskli gruplarda bulunan için ciddi solunum yetmezliği ile zatürrenin ciddi tehdit olabileceğine işaret eden Doç. Dr. Mustafa Doğan, "Bunların içinde normal bireyler için böyle bir aciliyeti söz konusu değil. Bu kişiler evde normal semptomatik tedaviyle toparlayabilirler. Bunlara karşı önerilerimiz şu olacaktır. İstirahat, yeterli sıvı tüketilmesi, uyku düzenine dikkat edilmesi, mevsime uygun beslenilmesi ayrıca dış ortamdaki hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler nedeniyle kıyafetlerine aldanmamaları, dışarıya çıkarken yanlarına, bir ceket, polar almalarını önereceğiz. Vücut ısısındaki ani düşmeler ya da soğuğa maruz kalmaya sebebiyet vererek bu tür hastalıkların daha kolay sebebiyet vermesine yol açmaktadır" diye konuştu.