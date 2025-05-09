Bitmek bilmeyen grip ve nezlenin nedeni de çözümü de belli oldu...
Türkiye'deki iklim değişikliklerine bağlı olarak hava sıcaklıklarınızdaki ani değişim özellikle solunum yolu hastalıklarındaki artışa yol açarken özellikle grip ve nezle vakalarındaki artış dikkat çekiyor. Uzman isimler üst solunum yolu hastalıklarındaki artışın nedenini açıkladı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden (NKÜ) Doç. Dr. Mustafa Doğan, 2025'te grip mevsiminin oldukça uzadığını belirterek, "Mayıs ayının ortalarında olmamıza rağmen hala hatırı sayılır sayıda üst solunum yolları şikayeti ile hastalar hastanelere başvurmakta, sağlık kuruluşlarına başvurarak destek istemekteler" dedi.
NKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, bu yıl gribal hastalıkların halen devam ettiğini söyledi. 2025 yılını diğer yıllardan ayıran bir özelliğin grip mevsiminin oldukça uzaması olduğunu belirtti.
Doç. Dr. Doğan, "Mayıs ayının ortalarında olmamıza rağmen hala hatırı sayılır sayıda üst solunum yolları şikayeti ile hastalar hastanelere başvurmakta, sağlık kuruluşlarına başvurarak destek istemekteler. Grip hastalığı özellikle belirli yaş grubu için tehlike oluşturur. 65 yaş üstü bireyler, 5 yaş altı çocuklar, bağışıklık sistemi hastalıkları olanlar, solunum, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği hastalığı, kanser hastalığı olan gibi bireyler için ağır geçirme riski ile karşı karşıyadırlar. Bunlar semptomları başladığı an en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak destek almalıdırlar" dedi.
Riskli gruplarda bulunan için ciddi solunum yetmezliği ile zatürrenin ciddi tehdit olabileceğine işaret eden Doç. Dr. Mustafa Doğan, "Bunların içinde normal bireyler için böyle bir aciliyeti söz konusu değil. Bu kişiler evde normal semptomatik tedaviyle toparlayabilirler. Bunlara karşı önerilerimiz şu olacaktır. İstirahat, yeterli sıvı tüketilmesi, uyku düzenine dikkat edilmesi, mevsime uygun beslenilmesi ayrıca dış ortamdaki hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler nedeniyle kıyafetlerine aldanmamaları, dışarıya çıkarken yanlarına, bir ceket, polar almalarını önereceğiz. Vücut ısısındaki ani düşmeler ya da soğuğa maruz kalmaya sebebiyet vererek bu tür hastalıkların daha kolay sebebiyet vermesine yol açmaktadır" diye konuştu.