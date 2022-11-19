Bitmeyen Covid-19 semptomları alarm veriyor! Tam 1,5 yıldır sürüyor

Prof. Dr. Akın Kaya, hastalığın ardından şikayetleri 3 ay devam eden vakalara 'uzun Covid' denildiğini ifade ederek, "İyi biliyoruz ki; Covid-19 akciğer dışında kalp, böbrek, kas-iskelet sistemi, nörolojik bulgular, pıhtılaşma bozuklukları, akciğer embolileri ile seyredebilen bir hastalıktı. Tuttuğu organ ile ilgili de uzun süreli hastaların semptomları ve şikayetleri olduğu anlaşıldı. Özellikle Covid-19 geçirdikten sonra en sık karşılaştığımız bulgu, halsizlik ve yorgunluk. Hakikaten çok açıklanamadı ama en çok görülen bulgulardan birisi. Onun dışında da özellikle akciğerler, kalp ve nörolojik bulguların öne çıktığını görüyoruz. Özellikle egzersiz kapasitesinde azalma, yoğun bakıma yatmış, oksijen ihtiyacı olmuş, solunum cihazına bağlanmış hastalarda akciğerler açısından da nefes darlığı görülüyor. Bu hastaların akciğer tutulmaları oldukça fazlaydı. Taburcu olmalarından sonra devam eden nefes darlığı şikayetlerini gördük, akciğerlerinde hala hastalıktan kalma izlerin olduğunu gördük" diye konuştu.