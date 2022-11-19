Bitmeyen Covid-19 semptomları alarm veriyor! Tam 1,5 yıldır sürüyor
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde oluşturulan 'Covid-19 Uzun Süreli İzlem Polikliniği'nde, koronavirüs geçiren kişilerde halsizlik, yorgunluk, öksürük, nefes darlığı şikayetleri ile akciğer, kalp ve nörolojik bulguların uzun süre devam ettiği saptandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından alınan 'Covid-19 Sonrası İzlem Poliklinikleri' oluşturulması kararı ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 'Covid-19 Uzun Süreli İzlem Polikliniği' kuruldu.
Koronavirüs geçiren kişilerde hastalıktan sonra devam eden şikayetlerin tespiti ve izlenmesi amacıyla oluşturulan poliklinikte yapılan tetkikler sonucunda hastalığı atlatan kişilerde en çok halsizlik, yorgunluk, öksürük, nefes darlığı şikayetleri ile akciğer, kalp ve nörolojik bulguların uzun süre devam ettiği belirlendi.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Akın Kaya, polikliniğin Covid-19 pandemisinin ilk yılı tamamlandıktan sonra açıldığını söyleyerek, "O zaman hastalıktan sonra devam eden uzun bulguların olduğu fark edilmişti. Bu hastaların özellikle akciğer, kalp ve nörolojik bulgular açısından mutlaka değerlendirilmesi önerilmişti. Özellikle hastaneye yatış gerektiren, yoğun bakım yatışı gerektiren, uzun süre tedavi almış hastalar, taburcu olurken evine oksijen tedavisi verilmiş hastaları değerlendiriyoruz. Taburcu olduktan 1 ay sonra hastaların akciğer grafisi ve muayeneleri yapılıyor. Mevcut bulgularına göre aralıklı olarak burada testleri ve takipleri yapılıyor. Şu anda elimizde birikmiş vaka serimiz var. Bunlarla ilgili yapılan çalışmaların yayınlarını yapacağız ve bulgularını sunmaya çalışacağız" dedi.
Prof. Dr. Akın Kaya, hastalığın ardından şikayetleri 3 ay devam eden vakalara 'uzun Covid' denildiğini ifade ederek, "İyi biliyoruz ki; Covid-19 akciğer dışında kalp, böbrek, kas-iskelet sistemi, nörolojik bulgular, pıhtılaşma bozuklukları, akciğer embolileri ile seyredebilen bir hastalıktı. Tuttuğu organ ile ilgili de uzun süreli hastaların semptomları ve şikayetleri olduğu anlaşıldı. Özellikle Covid-19 geçirdikten sonra en sık karşılaştığımız bulgu, halsizlik ve yorgunluk. Hakikaten çok açıklanamadı ama en çok görülen bulgulardan birisi. Onun dışında da özellikle akciğerler, kalp ve nörolojik bulguların öne çıktığını görüyoruz. Özellikle egzersiz kapasitesinde azalma, yoğun bakıma yatmış, oksijen ihtiyacı olmuş, solunum cihazına bağlanmış hastalarda akciğerler açısından da nefes darlığı görülüyor. Bu hastaların akciğer tutulmaları oldukça fazlaydı. Taburcu olmalarından sonra devam eden nefes darlığı şikayetlerini gördük, akciğerlerinde hala hastalıktan kalma izlerin olduğunu gördük" diye konuştu.