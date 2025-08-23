Bitmeyen stresin nedeni ve en kolay çözümü bulundu
İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma yeterince su içmeyen kişilerin daha fazla strese maruz kaldığını ortaya koydu.
İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada araştırmacılar, düzenli olarak az su içen kişilerin strese karşı daha abartılı biyolojik tepki verdiğini buldu. Bunun nedeninin ise; daha az su içen insanlarda yeterli miktarlarda su tüketenlere kıyasla stres hormonu olan kortizolün daha fazla salgılanması olduğu belirtildi.
Araştırmacılar, stresli dönemlerde veya önemli bir konuşma yapacağınız zamanlarda yanınızda su şişesi bulundurmanın uzun vadeli sağlık açısından da faydalı olabileceğini ifade etti.
Yapılan araştırmayı değerlendiren Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Günay Budagova, aşırı sıcaklarda, bir hastalıktan iyileşme sürecinde ve hamilelik sürecinde daha fazla su tüketilmesi gerektiğini söyledi.
Erkeklerin günde 2 buçuk, kadınların ise 2 litre su tüketmesi gerektiğini de aktaran Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Günay Budagova, şunları belirtti: