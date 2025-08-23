Bitmeyen stresin nedeni ve en kolay çözümü bulundu

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada araştırmacılar, düzenli olarak az su içen kişilerin strese karşı daha abartılı biyolojik tepki verdiğini buldu. Bunun nedeninin ise; daha az su içen insanlarda yeterli miktarlarda su tüketenlere kıyasla stres hormonu olan kortizolün daha fazla salgılanması olduğu belirtildi.