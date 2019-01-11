Boyna soğan bağlamanın faydaları

Soğanın içerisinde bol miktarda kükürt bulunmaktadır. Kükürt karaciğer için adtea bir detoks maddesidir ve karaciğerde oluşan kurşun ve ağır metallerin uzaklaşmasına yardımcı olur. Bir dilim olarak kesilmiş kuru soğanı boynunuza bağlayıp bir süre beklettiğinizde vücudunuzda şu değişimler meydana gelir;