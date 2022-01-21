Bu baharatı mutfağınızdan eksik etmeyin
Doğal yiyecekler arasında öyle bir baharat var ki tüketimden sonra kan şekerini %60 oranında azalttığı tespit edildi.
Tip 2 diyabet, vücudun insülin üretme biçimindeki bir işlev bozukluğundan kaynaklanan kronik bir durumdur. Pankreas tarafından salgılanan insülinin birincil görevi; kan şekerini düzenlemektir ve bu mekanizmada ortaya çıkan sorunlar, kan şekeri seviyelerini tehlikeli bir biçimde yükseltir.
Fakat bu durumda, basit ama etkili bir çözüm bulunuyor: beslenme düzeninizi değiştirmek. Kan şekeri seviyeleri, yemek yemeye tepki olarak yükseliş gösterir. Bu sayede tam da bu yöntemi kullanarak kan şekeri düzeyini düzenleyebilirsiniz.
Araştırmalar, yemek yemeden önce zerdeçalın parlak sarı rengini veren pigment kurkuminin tüketilen yemekten kaynaklanan kan şekeri seviyelerindeki artışı azaltabileceğini ortaya koyuyor. Üstelik bu düşüş, tüketimden sonraki bir saat içinde kendisini göstermeye başlıyor. Kan şekeri seviyeleri, ilk tüketimden 120 dakikaya kadar ölçülerek bu veriler elde edildi.
Yapılan araştırmalar sonunda "postprandiyal glukoz konsantrasyonları" ( yemek yedikten sonra ortaya çıkan şeker) oranının "kurkumin" (zerdeçal) ve "kurkumin - balık yağı" tüketenlerde farklı düşüş oranları tespit edildi. Zerdeçal tüketenlerde %60,6, zerdeçal ve balık yağı tüketenlerde %51 oranında düşüş, ilk alımdan 60 dakika içinde gerçekleşti.