Bu belirtilere dikkat! ''Aşılardan kaçan'' varyant hızla yayılıyor

Bilimsel olarak BA.2.86 olarak adlandırılan varyant, Omicron'un bir alt türünü oluşturuyor ve Covid-19 aşılarının hedefi olan başak proteinindeki 35 mutasyon nedeniyle endişeye açıyor. Pirola'daki mutasyonlardan bazılarının virüsün aşılardan ve bağışıklık sisteminden kaçmasına yardımcı olduğuna inanılıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre BA.2.86'daki genetik değişiklikler büyük önem taşıyor. Peki Pirola varyantı hangi belirtilere sahip? Pirola varyantı tedavi edebilir mi? Mevcut Covid-19 aşıları Pirola varyantına karşı ne kadar etkili?

BURUN AKINTISI VE HAPŞIRMA

Nature dergisinde 2022 yılında yayınlanan bir çalışma, Covid-19'un BA.2.86 varyantının soğuk algınlığı veya gribe benzer semptomlarla ilişkili olduğunu ortaya koymuştu. Belirtiler arasında burun akıntısı da vardı ve virüs zaman içinde evrim geçirdi.



Altta yatan sağlık sorunları olan bireyler pirola varyantı nedeniyle ciddi semptomlar yaşayabilir.



Japonya'da 2023 yılında yapılan bir çalışmada, pirola ile enfekte bireylerde diğer varyantlara kıyasla daha fazla burun akıntısı ve balgam olduğu bulundu.