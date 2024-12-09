Bu belirtilere dikkat! Kış hastalıklarla geldi: Uzmanlardan 48 saat uyarısı

Kış aylarında en sık görülen solunum yolu hastalıklarından ikisi grip ve soğuk algınlığı. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen gribin semptomları arasında yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, baş ağrısı, kuru öksürük ve boğaz ağrısı yer alıyor. Dr. Öğr. Üyesi Neşe Kıskaç, gribin özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ciddi bir sağlık tehdidi oluşturduğuna dikkat çekerken, “Burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve hafif yorgunluk belirtileriyle kendini gösteren soğuk algınlığı genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşir ve komplikasyon riski düşüktür” dedi.