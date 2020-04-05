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  3. 05 Nisan 2020 15:45

Bu besinlerin fazlası beyni öldürüyor! İşte beyni hasta eden besinler listesi

Tükettiğimiz besinler, sadece kilo alıp vermemizi sağlamıyor. Gün içerisinde yediğimiz besinler beyin sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor.

Bu besinlerin fazlası beyni öldürüyor! İşte beyni hasta eden besinler listesi

Tükettiğimiz besinler, sadece kilo alıp vermemizi sağlamıyor. Gün içerisinde yediğimiz besinler beyin sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor.

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Bu besinlerin fazlası beyni öldürüyor! İşte beyni hasta eden besinler listesi

İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...

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Bu besinlerin fazlası beyni öldürüyor! İşte beyni hasta eden besinler listesi

1. Alkol Alkolün karaciğeri iflas ettirdiği bilinmektedir. Ancak az bilinen diğer etkisi de beyni bitirip tükettiğidir. Sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatır, hafızayı da tüketir. Kısa vadede alkol bırakıldığı takdirde etkileri belli bir düzeyde onarılabilmektedir. Ancak uzun süreli kullanımlarda kalıcı hasarlara da yol açabilir.

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Bu besinlerin fazlası beyni öldürüyor! İşte beyni hasta eden besinler listesi

2. Şeker ve şeker ürünleri Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.

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