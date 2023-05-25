Bu bitki her derde deva: Boğazları temizliyor, şeker hastalığına iyi geliyor

“Doğal ve sağlıklı”

Topladıkları bitki hakkında bilgiler veren Hanife Köseoğlu, “Bu çok sağlıklı bir şey aslında. Hiç ilaç katkısı yok, doğal bu. Bağırsaklara, şeker hastalığına iyi gelir. Mideyi rahatlatır, yararlı bir şey yani zararsız. Taze şekilde topluyoruz biz bunu, ayıklıyoruz, eve gidince de güzelce yıkıyoruz ve doğruyoruz ince şekilde. Soğuk suyun içerisinde bırakıyoruz bunu ateşin üzerine. Acele pişmesi lazım yeşil kalması için soğuk suya koyulması lazım, hem de acele pişmesi lazım. Beklememesi lazım, kararmaması için. Küçük küçük doğruyoruz biz bunu. Turşusu yapılıyor, sarımsaklı, tuzla beraber. Normal suyu da sarımsaklı turşusunu koyuyoruz. Ondan sonra gene artı böyle ince ince doğruyoruz, yıkayıp güzel öldürüp haşlayıp mısır unuyla içine iki patates veyahut da iki soğan rendeleyip az da bir mısır unuyla karıştırıp tavada biz bunu kızartıyoruz, kavuruyoruz. Bunun her türlü yemeği olur. Bunu kurutup ateşte haşlayıp evin üstlerine betonlara serip öyle kurutuyoruz. Kuruduktan sonra çuvala koyuyoruz bunu dövüyoruz odunla beraber. Saklıyoruz bez poşetlerde daha sonrasında kışın haşlıyor, yemek yapıp yiyoruz” dedi.