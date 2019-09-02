Zencefilin faydaları saymakla bitmiyor

Kanserli hücrelerin korkulu rüyasıdır



Minnesota Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar sonucu; kolon kanseri üzerinde hücrelerin büyümesini geciktirdiği gözlemlenmiştir. İçinde bulunan gingerol maddesi, kanserli hücrelerin çoğalmasına engel olur. Etkisini görebilmek için günde 1-2 damla zencefil yağı yeterli.



