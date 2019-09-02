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  3. 02 Eylül 2019 09:52

Zencefilin faydaları saymakla bitmiyor

Uzak Doğu'nun en popüler baharatından biri olan zencefil, kansere karşı kalkan oluyor, ağrıları kesiyor. İşte şifa deposu zencefilin faydaları...

Zencefilin faydaları saymakla bitmiyor

Kanserli hücrelerin korkulu rüyasıdır

Minnesota Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar sonucu; kolon kanseri üzerinde hücrelerin büyümesini geciktirdiği gözlemlenmiştir. İçinde bulunan gingerol maddesi, kanserli hücrelerin çoğalmasına engel olur. Etkisini görebilmek için günde 1-2 damla zencefil yağı yeterli.

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Zencefilin faydaları saymakla bitmiyor

Mide bulantısını önler
Mide bulantılarının bir numaralı ilacı olan zencefilin, kemoterapi sürecindeki bulantıları bile önlediği kanıtlanmıştır.

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Zencefilin faydaları saymakla bitmiyor

Mantarı yok eder
Antifungal özelliği sayesinde mantarla savaşır. Mantar ilaçları kullanmak yerine ilk olarak zencefilden yardım alabilirsiniz.

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Zencefilin faydaları saymakla bitmiyor

Kalp krizi oranını azaltır
Düzenli zencefil kullanımı ile inme ve kalp krizi oranını azaltıcı etkisi görülmektedir.

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