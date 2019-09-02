Zencefilin faydaları saymakla bitmiyor
Uzak Doğu'nun en popüler baharatından biri olan zencefil, kansere karşı kalkan oluyor, ağrıları kesiyor. İşte şifa deposu zencefilin faydaları...
Kanserli hücrelerin korkulu rüyasıdır
Minnesota Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar sonucu; kolon kanseri üzerinde hücrelerin büyümesini geciktirdiği gözlemlenmiştir. İçinde bulunan gingerol maddesi, kanserli hücrelerin çoğalmasına engel olur. Etkisini görebilmek için günde 1-2 damla zencefil yağı yeterli.
Mide bulantısını önler
Mide bulantılarının bir numaralı ilacı olan zencefilin, kemoterapi sürecindeki bulantıları bile önlediği kanıtlanmıştır.
Mantarı yok eder
Antifungal özelliği sayesinde mantarla savaşır. Mantar ilaçları kullanmak yerine ilk olarak zencefilden yardım alabilirsiniz.