Bu kahve araştırması olay olacak: Artık ''gizli psikopatı'' kahvesinden tanıyabilirsiniz!
Avusturya'nın 353 yıllık üniversitesi Innsbruck Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma çok ilginç bir ayrıntıyı gözler önüne serdi. Pek çok kişi için "vazgeçilmez" olan kahve tüketimiyle "psikopatlığın" bağı bulundu. İşte "psikopatların" kahve tercihi...
Daha önce yapılan benzeri araştırmalara bir yenisi daha eklenerek sade, sütsüz ve şekersiz kahve tercih etmenin psikopatiyle ilişkili olduğu belirtildi.
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Innsbruck Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen ve Appetite dergisinde bulguları yayınlanan çalışma, sade, sütsüz ve şekersiz kahve tercihi ile sadist ya da psikopatik eğilimler arasında ilişki olduğunu tespit etti.
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1000'den fazla yetişkinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarını veri alan araştırmada, katılımcılara yeme içme konusundaki tercihleri soruldu.
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Katılımcılar daha sonra sadizm, narsisizm ve psikopati gibi antisosyal kişilik bozukluklarının değerlendirildiği bir dizi teste tabi tutuldu.
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