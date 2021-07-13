Bu yiyecekleri zayıflamak için sakın aç karnına tüketmeyin
Özellikle kulaktan dolma bilgilerle zayıflayanların aç karnına tükettiği bu besinlerin bağışıklık sistemini yıktığı ortaya çıktı.
MUZ
Sabah kahvaltı yapmaya fırsat bulamayanların ilk aklına gelen yiyecek olan muz, aç karnına yenildiği zaman kandaki magnezyum seviyesinde hızlı bir yükselmeye sebep olur. Bu yükselme de kalbinize zarar verebilir.
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BAHARATLAR
Yemeklere lezzet katan baharatlar, aç karna tüketildiğinde mide mukozasına zarar verebilir bu da ciddi mide sorunları yaratabilir.
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YOĞURT VE FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ
Bu da sizi şaşırtacak bir diğer madde. Yoğurt ve bazı süt ürünleri aç karna tüketildiğinde faydalı bakterileri yok edebiliyor.
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ARMUT
Armut, lif oranı en yüksek meyvelerden biridir. Yüksek lif oranı ile çok sağlıklı olsa da, armut aç karna tüketildiğinde bu lifler midedeki mukozaya zarar verebiliyor.
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