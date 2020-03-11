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  3. 11 Mart 2020 10:22

Bunlara kulak asmayın! İşte kulaktan kulağa dolaşan koronavirüs hurafeleri!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Konuyla ilgili pek çok bilgi sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Peki bu bilgiler ne kadar doğru? İşte koronavirüs ile ilgili dikkate almamanız gereken hurafeler...

Bunlara kulak asmayın! İşte kulaktan kulağa dolaşan koronavirüs hurafeleri!

Koronavirüsün ve neden olduğu Covid-19 hastalığının hala bilinen bir tedavisi veya aşısı yok. Ama buna rağmen yararsız, kısmen zararsız hatta kimisi açıkça tehlikeli bazı tavsiyeler internet üzerinden büyük bir hızla yayılıyor.

BBC Reality Check ekibi, en yaygın hurafelerden bazılarını mercek altına aldı:

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Bunlara kulak asmayın! İşte kulaktan kulağa dolaşan koronavirüs hurafeleri!

1. Sarımsak

Özellikle Facebook üzerinden sarımsak yemenin virüse yakalanmayı engelleyeceğine dair bir çok paylaşım görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre (WHO) sarımsak "genel olarak mikroplara karşı etkili olabilen bazı özellikler taşıyan sağlıklı bir gıda" fakat sarımsak yemenin insanları Koronavirüs'ten koruduğuna dair hiçbir kanıt yok.

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Bunlara kulak asmayın! İşte kulaktan kulağa dolaşan koronavirüs hurafeleri!

Bazı durumlarda tavsiye edilen şeyler tek tek zararlı değil ama bunları yaparken tavsiye edilen bilimsel bazı korunma yöntemlerini de takip ediyor olmak gerekiyor.Bazen ise en zararsız görünen tavsiyeler bile fazla ciddiye alınırsa zararlı olabiliyor. Örneğin Çin'de yayımlanan Morning Post gazetesinin haberine göre 1,5 kilo sarımsağı çiğ çiğ yediği için boğazı ciddi derecede tahrip olan bir kadın hastaneye kaldırılmış.

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Bunlara kulak asmayın! İşte kulaktan kulağa dolaşan koronavirüs hurafeleri!

Genel olarak meyva ve sebze yemenin ve su içmenin sağlıklı olduğunu biliyoruz. Ama belli bir gıdanın bu virüse karşı koruyucu olduğuna dair bir kanıt bulunmuş değil.

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