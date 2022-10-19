Canan Karatay ''Alkolden farkı yok'' diyerek uyardı: ''Şekerden 7 kat daha zararlı''
Prof. Dr. Canan Karatay, meyve sularının alkolden farkı olmadığını belirterek insan sağlığına olumsuz etkilerini açıkladı.
Sağlıksız yaşam alışkanlıkları kansere, karaciğer yağlanmasına, kalp krizine neden olan etkenler arasında bulunuyor. Bu hastalıklardan korunmak için yenilen ve içilen besinlere dikkat etmek gerekiyor.
Prof. Dr. Canan Karatay'ın meyve suları için yaptığı açıklamaya göre meyve sularının göbekte yağlanmaya yol açtığı bunun da ileride gelişebilecek bütün hastalıklarının temelini attığı belirtildi. Karatay, meyve suyunun içerisinde bulunan şekerin toz şekerden 7 kat daha zararlı olduğunu vurguladı.
Meyve suları hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Canan Karatay, C vitaminin yalnızca meyve sularında bulunmadığını bunun büyük bir yalan olduğunu dile getirdi. Meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirten Karatay, meyve suyu tüketiminin de karaciğeri yağlandırıcı etkisi olduğunu sözlerine ekledi.
Meyve sularının vücuda sıvı şeker yüklemesi yaptığını belirten Karatay, bu içeceklerin erkek çocuklarının memelerinde büyüme yaptığını ve ilerde kalp krizi riskini artırdığını açıkladı.