Canan Karatay ''Alkolden farkı yok'' diyerek uyardı: ''Şekerden 7 kat daha zararlı''

Prof. Dr. Canan Karatay'ın meyve suları için yaptığı açıklamaya göre meyve sularının göbekte yağlanmaya yol açtığı bunun da ileride gelişebilecek bütün hastalıklarının temelini attığı belirtildi. Karatay, meyve suyunun içerisinde bulunan şekerin toz şekerden 7 kat daha zararlı olduğunu vurguladı.