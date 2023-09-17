Canan Karatay: ''Beynimiz çalışmasın diye yedirmediler''
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, çocukların yağ ve proteinle beslenmesi gerektiğini belirterek "Yıllarca bizi yağdan korkuttular. Yağ olmasa beyin çalışmaz, beynimiz çalışmasın diye bizi yağsız bıraktılar" dedi.
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Çocuklar için protein ve yağın önemine değinen Karatay, ekmek ile şekerin bir farkı olmadığını kaydetti. Çocukların büyük çoğunluğunun hasta olmasının sebebinin ultra işlenmiş gıdalar olduğunu söyleyen Karatay çocukların sağlıklı beslenmesinin milli politika olması gerektiğini belirtti.
CNN Türk'te yer alan habere göre, Canan Karatay çocukların beslenmesiyle ilgili, 'Çocuklar mutlaka yağ ve proteinle beslensin. Protein yağla yenildiği zaman vücuda çok daha iyi etki ediyor. Yıllarca bizi yağdan korkuttular. Yağ olmasa beyin çalışmaz, beynimiz çalışmasın diye bizi yağsız bıraktılar' dedi.
Karatay, yaptığı açıklamada, çocukların mutlu olması için sağlıklı beslenmesi ve yaşaması gerektiğini söyledi. Sağlık için sadece beslenmenin değil, yaşamın da çok önemli olduğunu vurgulayan Karatay, çocuklara şeker verilmemesi gerektiğini, şekerin çocuklar için adeta zehir olduğunu dile getirdi.
Ekmeklerin de vücutta şekere dönüştüğü için aynı etkiyi yaptığına dikkati çeken Karatay, piyasadaki ekmeklerin vücuda girer girmez şeker olduğunu ifade etti. Karatay, özellikle bazı tatlı ürünlerde çocukların fizik ve ruh sağlığı gelişimi için gerekli hiçbir besinin bulunmadığını savundu.