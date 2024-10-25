Canan Karatay burun tıkanıklığının nedenini ve bağışlık sistemini onaran 3 şeyi açıkladı
Prof. Dr. Canan Karatay okulların açılmasının ardından sıklıkla görülmeye başlayan "burun tıkanıklığı" başta olmak üzere bağışıklık sistemi rahatsızlıklarıyla ilgili formülünü açıkladı.
Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle okulların açılmasıyla beraber artan "burun tıkanıklığı" şikayetlerinin nedenleri açıklayarak bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gerekenleri sıraladı.
1 / 7
Karatay, burun tıkanıklığının bir hastalık değil belirti olduğuna dikkat çekerek burun tıkanıklığının sebebini çevresel toksinler olarak açıkladı.
2 / 7
Beslenme alışkanlıkları hakkındaki ezber bozan açıklamalarıyla ismi sıkça gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez burun tıkanıklığından kurtulmanın formülünü açıkladı.
3 / 7
Karatay, "Salgın ortada yok" diyerek çamaşır suyu kullanımına dikkat çekti. Prof. Dr. Karatay, bağışıklık sistemi için tüketilmesi gerekenleri sıraladı.
4 / 7