Canan Karatay ''kalbiniz durabilir'' diyerek uyardı: Sakın içmeyin!
Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle sporcuların içtiği enerji içecekleriyle ilgili uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Canan Karatay, enerji içecekleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu içeceklerin içilmemesi gerektiğini, kalbi bile durdurabileceğini ifade eden Karatay, enerji içeceklerinin zararlarını sıraladı.
CANAN KARATAY'IN ENERJİ İÇECEĞİ YORUMU
"Enerji içecekleri insan sağlığı için zehirdir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri vardır. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabasıdır. Bunlar bağışıklık sistemini mahveder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir.
Alkol gibi, hatta ondan daha hızlı bir şekilde karaciğerin yağlanmasına sebep olur. Sinir sistemine alkolden daha fazla zarar verir. Sindirim sistemini de allak bullak eder. Vücut direncini sıfıra indirir, sonra türlü türlü hastalıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır.
ENERJİ İÇECEKLERİNİN ZARARLARI
Enerji içecekleri kalbin aniden durmasına, hastanın komaya girmesine ve hatta ölümüne sebebiyet verebilir.