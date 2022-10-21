Canan Karatay ''kalbiniz durabilir'' diyerek uyardı: Sakın içmeyin!

CANAN KARATAY'IN ENERJİ İÇECEĞİ YORUMU

"Enerji içecekleri insan sağlığı için zehirdir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri vardır. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabasıdır. Bunlar bağışıklık sistemini mahveder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir.