Canan Karatay lokum gibi et pişirmenin sırrını açıkladı

Kurban Bayramı dolayısıyla et pişirmenin püf noktaları merak ediliyor. Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay sağlık açısından eti ızgarada pişirmeyi tavsiye ediyor. Akşam'da yer alan habere göre, hem vitaminli hem de yumuşak bir etin sırrını veren Canan Karatay'ın açıklamaları şöyle: