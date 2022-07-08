Canan Karatay lokum gibi et pişirmenin sırrını açıkladı
Ünlü Prof. Dr. Canan Karatay, et pişirmenin püf noktalarını açıkladı.
Kurban Bayramı dolayısıyla et pişirmenin püf noktaları merak ediliyor. Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay sağlık açısından eti ızgarada pişirmeyi tavsiye ediyor. Akşam'da yer alan habere göre, hem vitaminli hem de yumuşak bir etin sırrını veren Canan Karatay'ın açıklamaları şöyle:
Et ızgarada pişirilirken önce harlı, sonra ağır ateşte pişirilmelidir. Böylece kabuk yapan etin kıymetli suyu dışarıya çıkmaz. Izgara hafif ateşte yapılır. Etler buzdolabından alındıktan sonra biraz bekletilir ve tuzu, ızgara yapıldıktan sonra serpilir.
Tencere kebaplarında tarçın ya da karanfil kullanılabilir. Karabiber her türlü kuşbaşı ete yakışır.
Kebaplar ve yahnilerde et ilk önce biraz yağ ilavesiyle hiç su konulmadan, bıraktığı suyu çekene kadar kısık ateşte pişirilir. Fazla esmerleşmemeli.