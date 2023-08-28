Canan Karatay strese, depresyona karşı ''ilaçsız'' reçetesini paylaştı
Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "‘Stresim var' diye illa antidepresan almaya gerek yok. İlaçlar da stresi artırıyor. Bu ilaçlar uzun süre kullanıldıklarında beyni de bozuyor" uyarısında bulunarak stresi azaltan en doğal yöntemleri madde madde açıkladı.
Prof. Dr. Canan Karatay, çağın vebası olarak nitelendirilen ve birçok ciddi hastalıkla ilişkilendirilen stresin nedenlerini, vücuda verdiği zararları ve bu durumla başa çıkmanın doğal yollarını anlattı.
Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Karatay şunları kaydetti:
Stresin tetiklenmesinde genellikle göz ardı edilen çok önemli etkenler var. Onları şöyle sıralayabiliriz… Eğer uykusuzsanız, o zaten vücut için çok büyük bir strestir. Gün boyu bunun acısını çekersiniz. Uyku çok önemli.
Uyuyabilmek için melatonin hormonu gerekiyor. Melatonin hormonunun dengesi bozulursa uyuyamazsınız. Bu hormonun dengesini bozan da şekerdir, insülin yüksekliğidir ve kortizol hormonudur. Onun için şeker en tatlı zehirdir. Şeker dediysem, bunlar sadece tatlılar değil vücuda girdiğinde şeker olan tahıl, un, ekmek gibi gıdalardır.
İnsan vücudu için en önemli streslerden biri ağır spordur. Eğer deli danalar gibi koşuyorsanız, vücut geliştirme yapıyorsanız stres hormonu kortizol salgılanır. Bu hormon ne yapar? İnsülin direncini yükseltir, sizi şeker hastası yapar. İşte vücuttaki stres bu. Onun için sakin yürüyün, yavaş yavaş yürüyün. Araştırmalar günde 20 dakika yavaş tempoda yürümenin, antidepresanlardan çok daha faydalı olduğunu göstermektedir.
Akıllı binalarda pencereler açılmıyor. Klimalar var. 20'nci katta oturmak stres kaynağı… Bahçeli evler sağlıklı. Bizim zamanımızda gecekondular vardı. Tek katlı bahçe içinde evler vardı. Biz çocukluğumuzdan bu yana hep bahçelerde büyüdük.