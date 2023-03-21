Canan Karatay tarifi verdi! Çayı böyle içerseniz faydası var
Beslenme önerileriyle ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer çay tüketiminde yapılan hataları açıkladı. Karatay, çayın doğru bir tarifle içildiğinde faydalı olduğunu söyledi. Peki çay nasıl yapılmalı? İşte Karatay'ın tavsiyeleri...
En sık tüketilen içecekler arasında olan çayla ilgili flaş bir uyarı geldi. Prof. Dr. Canan Karatay, çayın tüketiminin yanlış yapıldığını, çayın doğru bir şekilde tüketildiğinde ise şifa deposu olduğunu söyledi. Karatay ayrıca, yıllardır çayın yanlış tüketilmesinden kaynaklı zararları olduğunu da sözlerine ekledi.
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Sabah kahvaltılarının, beş çaylarının, keyif saatlerinin vazgeçilmezi olan çay hakkında Canan Karatay yeni bir açıklamada bulundu.
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Akşam'dan Fatimatüzehra Maslak'ın haberine göre; Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır çayın yanlış tüketilmesinden kaynaklı zararları olduğunu belirtti.
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Yüksek oranda kafein içeren çayın yanlış tüketimine bağlı kan depolarını azalttığının altını çizdi.
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