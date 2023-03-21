Canan Karatay tarifi verdi! Çayı böyle içerseniz faydası var

En sık tüketilen içecekler arasında olan çayla ilgili flaş bir uyarı geldi. Prof. Dr. Canan Karatay, çayın tüketiminin yanlış yapıldığını, çayın doğru bir şekilde tüketildiğinde ise şifa deposu olduğunu söyledi. Karatay ayrıca, yıllardır çayın yanlış tüketilmesinden kaynaklı zararları olduğunu da sözlerine ekledi.