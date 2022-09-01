Canan Karatay'dan kebaba onay çıktı: ''Dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz ama...''
Prof. Dr. Canan Karatay, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden kebapla ilgili söyledikleriyle gündeme geldi. Kebaba yeşil ışık yakan Karatay, uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.
Ezber bozan öneriyle gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, kebaba yeşil ışık yaktı ama bir uyarıda bulundu.
Canan Karatay, şekere dönüşen karbonhidratların yağlanmaya neden olduğuna dikkati çekti ve ekledi; "Yağlar, vücutta hastalıklara neden olan hormonu üretir. Bunlar, beyinde damar yolu tıkanması, katarakt, felç ve kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olur. Yağ yemediğiniz için şeker yiyorsunuz. Şekeri de karbonhidrat olarak alıyorsunuz. Bunlar vücutta yağ olarak depo ediliyor. İnsanlar bu nedenle şişmanlıyor".
Kalori hesabı tarihe karıştı
Prof. Karatay, 30-40 yıl önceki bilgilere dayanan kalori hesabının tarihe karıştığını söyledi. Ekmek, pirinç, patates, makarna, baklava, börek, çay şekeri, meyve şekeri, içtiğiniz şekerli içecekler, gazlı içecekler vücuda girdiği zaman kan şekerini yükselttiğini ifade eden Karatay, bu besinlerin insan vücudu için zehirli olduğunu söyledi ve şunları söyledi;
"Bu zehir, vücudumuzda uzun süre kalmasın diye vücut kendini koruma amacı ile pankreastan insülin hormone salgılatır. İnsülin hormonu da kan şekerini, dolaşımdan hemen uzaklaşsın diye trigliseride çevirerek depoya gönderir. İnsülin hormone salgılatan her şey hastalıkların sebebidir. İnsülin hormonunu salgılatmayan besinler, köy tereyağı, sızma zeytinyağı, omega-3 balık yağıdır. Bunların kalorisinden korkulmaması gerekir. Çünkü sağlıklı yağ yerseniz o yağ vücudunuzda yağ olarak birikmez. Tam tersine kilo verdirir. Yağ yiyerek vücuttaki birikmiş yağlardan kurtulabilirsiniz. Çünkü yağ sizi acıktırmaz. Yağ, uzun sure devam eden sağlıklı enerji sağlar"