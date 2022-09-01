Canan Karatay'dan kebaba onay çıktı: ''Dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz ama...''

Canan Karatay, şekere dönüşen karbonhidratların yağlanmaya neden olduğuna dikkati çekti ve ekledi; "Yağlar, vücutta hastalıklara neden olan hormonu üretir. Bunlar, beyinde damar yolu tıkanması, katarakt, felç ve kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olur. Yağ yemediğiniz için şeker yiyorsunuz. Şekeri de karbonhidrat olarak alıyorsunuz. Bunlar vücutta yağ olarak depo ediliyor. İnsanlar bu nedenle şişmanlıyor".