Canan Karatay'dan ''mucize'' tavsiyesi: 1 bardak içmek yeter diyerek duyurdu
Ünlü doktor Canan Karatay'ın "1 bardak içildiğinde vücutta toksin bırakmıyor" dediği zeytinyağının faydaları saymakla bitmiyor...
Zeytinyağı, sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Ünlü doktor Canan Karatay da zeytinyağını en sevdiği içecek olarak belirtiyor.
Zeytinyağı, içerdiği yüksek oranda oleik asit sayesinde kalp sağlığını korur. Aynı zamanda antioksidan özellikleri sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanser gibi ciddi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir.
Zeytinyağı, ayrıca cilt sağlığı için de oldukça faydalıdır. İçerdiği E vitamini sayesinde cildi nemlendirir ve yaşlanma etkilerine karşı korur. Ayrıca anti-inflamatuar özellikleri sayesinde ciltteki iltihapları azaltır ve sivilce gibi sorunlarla mücadelede yardımcı olur.
Zeytinyağı içmek aynı zamanda sindirim sistemine de faydalıdır. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olan zeytinyağı, özellikle kabızlık gibi sorunlarla mücadelede etkilidir.