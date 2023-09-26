Canan Karatay'dan ''mucize'' tavsiyesi: 1 bardak içmek yeter diyerek duyurdu

Zeytinyağı, ayrıca cilt sağlığı için de oldukça faydalıdır. İçerdiği E vitamini sayesinde cildi nemlendirir ve yaşlanma etkilerine karşı korur. Ayrıca anti-inflamatuar özellikleri sayesinde ciltteki iltihapları azaltır ve sivilce gibi sorunlarla mücadelede yardımcı olur.