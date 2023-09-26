  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Sağlık
  4. Canan Karatay'dan ''mucize'' tavsiyesi: 1 bardak içmek yeter diyerek duyurdu

Canan Karatay'dan ''mucize'' tavsiyesi: 1 bardak içmek yeter diyerek duyurdu

Ünlü doktor Canan Karatay'ın "1 bardak içildiğinde vücutta toksin bırakmıyor" dediği zeytinyağının faydaları saymakla bitmiyor...

Canan Karatay'dan ''mucize'' tavsiyesi: 1 bardak içmek yeter diyerek duyurdu - Resim: 1

Zeytinyağı, sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Ünlü doktor Canan Karatay da zeytinyağını en sevdiği içecek olarak belirtiyor.

1 / 14
Canan Karatay'dan ''mucize'' tavsiyesi: 1 bardak içmek yeter diyerek duyurdu - Resim: 2

Zeytinyağı, içerdiği yüksek oranda oleik asit sayesinde kalp sağlığını korur. Aynı zamanda antioksidan özellikleri sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanser gibi ciddi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir.

2 / 14
Canan Karatay'dan ''mucize'' tavsiyesi: 1 bardak içmek yeter diyerek duyurdu - Resim: 3

Zeytinyağı, ayrıca cilt sağlığı için de oldukça faydalıdır. İçerdiği E vitamini sayesinde cildi nemlendirir ve yaşlanma etkilerine karşı korur. Ayrıca anti-inflamatuar özellikleri sayesinde ciltteki iltihapları azaltır ve sivilce gibi sorunlarla mücadelede yardımcı olur.

3 / 14
Canan Karatay'dan ''mucize'' tavsiyesi: 1 bardak içmek yeter diyerek duyurdu - Resim: 4

Zeytinyağı içmek aynı zamanda sindirim sistemine de faydalıdır. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olan zeytinyağı, özellikle kabızlık gibi sorunlarla mücadelede etkilidir.

4 / 14