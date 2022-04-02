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  4. Canan Karatay'dan oruç tutan şeker hastalarına önemli tavsiyeler

Canan Karatay'dan oruç tutan şeker hastalarına önemli tavsiyeler

Obezite ile savaşta akla gelen ilk isim olan Canan Karatay şeker hastalarına özel tavsiyelerde bulunuyor.

Canan Karatay'dan oruç tutan şeker hastalarına önemli tavsiyeler - Resim: 1

Ünlü Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte beslenme konusunda uyarılarını sürdürmeye devam ediyor.

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Canan Karatay'dan oruç tutan şeker hastalarına önemli tavsiyeler - Resim: 2

Son olarak oruç tutan şeker hastalarına uyarılarda bulunan Karatay, iftarda nasıl bir beslenme düzeni oluşturulabileceğine dair tavsiyelerde bulundu.

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Canan Karatay'dan oruç tutan şeker hastalarına önemli tavsiyeler - Resim: 3

Öncelikle şeker hastalarının beslenme rutini farklı olmalıdır.

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Canan Karatay'dan oruç tutan şeker hastalarına önemli tavsiyeler - Resim: 4

ŞEKER HASTALARINA ÖZEL CANAN KARATAY TAVSİYELERİ

Oruç sulu çorbayla açılabilir.

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