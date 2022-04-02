Canan Karatay'dan oruç tutan şeker hastalarına önemli tavsiyeler
Obezite ile savaşta akla gelen ilk isim olan Canan Karatay şeker hastalarına özel tavsiyelerde bulunuyor.
Ünlü Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte beslenme konusunda uyarılarını sürdürmeye devam ediyor.
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Son olarak oruç tutan şeker hastalarına uyarılarda bulunan Karatay, iftarda nasıl bir beslenme düzeni oluşturulabileceğine dair tavsiyelerde bulundu.
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Öncelikle şeker hastalarının beslenme rutini farklı olmalıdır.
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ŞEKER HASTALARINA ÖZEL CANAN KARATAY TAVSİYELERİ
Oruç sulu çorbayla açılabilir.
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