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  4. ''Çekici'' insanlarla ilgili dikkat çeken araştırma! Yine onlar kazandı

''Çekici'' insanlarla ilgili dikkat çeken araştırma! Yine onlar kazandı

ABD'de yürütülen bir araştırma, iyi görünen çekici insanların bağışıklık sisteminin de genelde daha güçlü olduğunu ortaya koydu.

''Çekici'' insanlarla ilgili dikkat çeken araştırma! Yine onlar kazandı - Resim: 1

Kan testiyle yürütülen araştırmada, simetrik yüz hatlarının vücudun enfeksiyonla daha iyi savaştığının bir göstergesi olabileceği sonucu çıktı.

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''Çekici'' insanlarla ilgili dikkat çeken araştırma! Yine onlar kazandı - Resim: 2

Araştırma kapsamında 152 kadın ve erkekle çalışıldı. 

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''Çekici'' insanlarla ilgili dikkat çeken araştırma! Yine onlar kazandı - Resim: 3

Daha sonra da 492 kişiyle internette anket yapıldı. Katılımcılardan kendilerini ne kadar güzel bulduklarını puanla ifade etmeleri istendi.

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''Çekici'' insanlarla ilgili dikkat çeken araştırma! Yine onlar kazandı - Resim: 4

Sonuçta kendilerini yakışıklı ve güzel bulan kişilerin kan testlerindeki değerleri de daha iyi çıktı. 

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