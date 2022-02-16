''Çekici'' insanlarla ilgili dikkat çeken araştırma! Yine onlar kazandı
ABD'de yürütülen bir araştırma, iyi görünen çekici insanların bağışıklık sisteminin de genelde daha güçlü olduğunu ortaya koydu.
Kan testiyle yürütülen araştırmada, simetrik yüz hatlarının vücudun enfeksiyonla daha iyi savaştığının bir göstergesi olabileceği sonucu çıktı.
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Araştırma kapsamında 152 kadın ve erkekle çalışıldı.
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Daha sonra da 492 kişiyle internette anket yapıldı. Katılımcılardan kendilerini ne kadar güzel bulduklarını puanla ifade etmeleri istendi.
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Sonuçta kendilerini yakışıklı ve güzel bulan kişilerin kan testlerindeki değerleri de daha iyi çıktı.
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