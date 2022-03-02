Cepteki tehlike! Beyin tümörünü tetikliyor

Dijital ön tanı ile hata payı azalıyor

Beyinde bulunan anomaliyi tespit eden dijital görüntüleme sistemi geliştiren yerli firma Argenit, beyin tümörü ve nörolojik kanser için doğru tedaviyi belirlemede hekimlere yol gösteriyor. Sistemde bulunan yapay zeka alt yapılı algoritmalar sayesinde beyin bölgesine ait görüntüler hekime ulaşmadan önce ön tanı ile ölçeklenebilir hale getiriliyor. Tanıda hata payını azaltan sistem, tedavi süreçlerinde başarı yüzdesinin artmasına katkı sağlıyor.