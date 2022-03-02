Cepteki tehlike! Beyin tümörünü tetikliyor
Günde ortalama 4,8 saatimizi cep telefonlarımızla geçiriyoruz. 10 yıl boyunca günde 17 dakika cep telefonu kullanmak beyin tümörü oluşumunu yüzde 60 artırıyor. Beyin tümörü ve nörolojik kanser tespiti dijital görüntüleme sistemi ile kolaylaşıyor.
Belirtileri arasında baş ağrısı, bulanık görme, denge kaybı, unutkanlık, yürüme ve konuşma bozuklukları bulunan beyin tümörü, cep telefonu kullanım süresine bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.
California Berkeley Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, 10 yıl boyunca günde yaklaşık 17 dakika cep telefonu kullanmak kanserli beyin tümörü riskini yüzde 60 artırıyor.
App Annie araştırması ise insanların uyanık oldukları sürenin üçte birini akıllı telefonlarda geçirdiğini gösteriyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu ülkelere ait verilere göre, günde ortalama 4 saat 48 dakika cep telefonunda vakit geçiriyoruz.
Dijital ön tanı ile hata payı azalıyor
Beyinde bulunan anomaliyi tespit eden dijital görüntüleme sistemi geliştiren yerli firma Argenit, beyin tümörü ve nörolojik kanser için doğru tedaviyi belirlemede hekimlere yol gösteriyor. Sistemde bulunan yapay zeka alt yapılı algoritmalar sayesinde beyin bölgesine ait görüntüler hekime ulaşmadan önce ön tanı ile ölçeklenebilir hale getiriliyor. Tanıda hata payını azaltan sistem, tedavi süreçlerinde başarı yüzdesinin artmasına katkı sağlıyor.