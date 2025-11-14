Çığır açacak buluş: İnsan vücudunda saklı ağrı kesme mekanizması keşfedildi

Leeds Üniversitesi liderliğinde yürütülen yeni bir çalışma, insan vücudunun kendi içinde ‘opioid’ benzeri ancak bağımlılık riski taşımayan bir ağrı bloke etme sistemi taşıdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre vücut, ‘benzodiazepin’ benzeri doğal peptitler üreterek belirli sinir uçlarındaki ağrı sinyallerini azaltabiliyor. Bu peptitler omurilik gangliyonlarında ortaya çıkıyor ve yalnızca çevresel sinir sisteminde etkili oldukları için uyku hali, bilinç bulanıklığı veya bağımlılık gibi 'opioidlerde' görülen yan etkilere yol açmıyor.