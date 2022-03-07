Çikolata yemek için bir sebep daha! Magnezyum eksikliğini gidermek için bu besinleri tüketin

Magnezyum ne işe yarar?

Vücut için en önemli minerallerden biri olarak kabul edilen magnezyum, insan vücudunda çok fazla bulunur. Vücuttaki asit-baz dengesini düzenleyen magnezyum, kas ve sinir sistemi için kalsiyumla birlikte olmazsa olmazdır. Tüm bunların yanı sıra kan basıncını düzenleyen, damar elastikiyetini sağlayan magnezyum hücre yenilenmesinde de görev alır. Beden ve beyin sağlığı için belirleyici bir rol üstlenen magnezyumun eksik olması durumunda ise çeşitli sorunlar meydana gelir. Hipomagnezemi olarak da adlandırılan bu durum, yorgunluktan kas ağrıları ve hatta astıma kadar birçok sağlık probleminin sinsi sebebi olarak görülür.