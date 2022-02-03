Cinsel ilişki bağımlısı erkeklerin ortak özelliği keşfedildi!

Bilim dünyası, Güney Kıbrıs'ta yapılan seks bağımlığına ilişkin araştırmanın sonuçlarını konuşuyor. Bilim insanları nemfomani ve hiperseksüalite olarak da bilinen cinsel ilişkiye girme bağımlılığı ile ilgili kapsamlı bir araştırma yaparak dikkat çekici sonuçlar elde etti. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yapılan araştırmada, tıp dünyasında bir hastalık olarak bilinen hiperseksüaliteden muzdarip 64 erkeğin ve 38 sağlıklı erkeğin kan değerleri incelendi.