Cinsel ilişki için en uygun saat açıklandı
Men’s Health’te yer alan bir yazıda Hormon Uzmanı Alisa Vitti, yaptığı araştırma sonucunda kadın ve erkek bedeninin birbirine en senkronize olduğu saati açıkladı.
Cinsel ilişki için günün en uygun saati ne zaman? Her çift aşklarını doyasıya yaşamak için günün farklı saatini tercih edebilir, fakat bilimin her zamanki gibi söyleyecekleri var.
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Men’s Health’te yer alan bir yazıda Hormon Uzmanı Alisa Vitti, yaptığı araştırma sonucunda kadın ve erkek bedeninin birbirine en senkronize olduğu saati açıkladı.
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Erkeklerde cinsel isteği artıran testosteron seviyesi, sabahın erken saatlerinde en yüksek seviyeleri görürken, kadınlarda bu durum geçerli değil.
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Erkekler, öğlen saatlerine doğru testosteron seviyelerinde düşüş yaşarken, östrojen seviyelerindeki artış kadınları duygusal olarak daha iyi anlamalarını ve kadınların ihtiyaçlarına daha duyarlı bir şekilde cevap vermelerini sağlıyor.
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