Cinsellik araştırması açıklandı: Beyler kusura bakmayın, sınıfta kaldınız!
Seks oyuncakları üzerine faaliyet gösteren bir marka tarafından yapılan bir cinsellik araştırması kadınların yatak odasında yeterli tatmine ulaşamadıklarını ve bunun da erkeklerle ilgili olduğunu ortaya çıkardı.
Seks oyuncakları üzerine faaliyet gösteren bir marka, yaptığı çalışmada, kendilerini lezbiyen veya gay olarak tanımlayan kadınların, heteroseksüel olanlardan daha fazla orgazm yaşadıklarını ortaya çıkardı.
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Bu da kadınların, erkeklerle daha az cinsel tatmine ulaştığını sonucunu ortaya koydu.
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Daily Star’ın haberindeki verilere göre, LGBTİ+ topluluğunun yaklaşık %50’si ilk orgazmını 18 yaşından önce yaşadı, bu oran heteroseksüel insanlardan %14 daha fazla.
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Ayrıca heteroseksüel 20 yetişkinden 1’i hiç orgazm olamadığını söylüyor.
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