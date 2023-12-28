Çocuklar arasında salgın başladı, hastaneler doldu taştı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli de çocuk yoğun bakımlarda son 1 ayda belirginleşen RSV virüsüne bağlı olarak yatan hasta çocuk sayısının arttığını belirtti. Prof. Dr. Kendirli, "Hastanemiz yoğun bakımında şuan 20 yatak var ve 17 hastamız yatıyor. 3 yatağımız boş. Doluluk oranımız geçen aya göre daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Kış döneminde hastalıklar dalga dalga olabiliyor. Bazı dönemde grip dediğimiz influenza çok oluyor ve bununla ilgili yatış oluyor. Bazen RSV, bazen de rinovirüs yapıyor bunu. Şu an için durumun RSV ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Covid-19’dan sonra ilginç bir şekilde bu virüsler kışın da oluyor, bazen ilkbahar-sonbahar da oluyor" dedi.