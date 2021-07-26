Çok sık kahve tüketenlere kötü haber

Nutritional Neuroscience adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, günde 6 veya daha fazla bardak kahve içen kişilerin, günde bir ya da iki bardak içenlere kıyasla demansa yakalanma ithimalinin yüzde 53 daha fazla olduğu tespit edildi. Aynı grupta inme geçirme riskininse yüzde 17 arttığı gözlemlendi.