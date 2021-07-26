Çok sık kahve tüketenlere kötü haber
Bilim insanları, fazla kahve tüketiminin beyin hacmini azalttığı ve uzun dönemde demans riskini artırdığını buldu.
Güney Avustralya Üniversitesi'nin düzenlediği çalışmada, Birleşik Krallık Biobank projesinden alınan verilerle 37 ila 73 yaş arasındaki toplam 17 bin 702 kişi incelendi.
Nutritional Neuroscience adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, günde 6 veya daha fazla bardak kahve içen kişilerin, günde bir ya da iki bardak içenlere kıyasla demansa yakalanma ithimalinin yüzde 53 daha fazla olduğu tespit edildi. Aynı grupta inme geçirme riskininse yüzde 17 arttığı gözlemlendi.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Güney Avustralya Üniversitesi'nden epidemiyolog Kitty Pham, "Dünyada yılda 9 milyar kilodan fazla kahve tüketildiğini göz önünde bulundurursak, bunun yaratacağı olası sağlık sorunlarını anlamamız epey önemli" dedi.
Söz konusu araştırmanın kahve, beyin hacmi ölçümleri, demans ve inme riski gibi etkenler arasındaki ilişkilerin incelendiği en kapsamlı çalışma olduğunu söyleyen Pham, günde 6 bardaktan daha fazla kahve tüketmenin kişinin demans ve inme gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanmasına neden olduğuna ilişkin tutarlı veriler elde ettiklerini söyledi.